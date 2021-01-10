انتهاء فترة الاعتراض على نتائج الاستفادة من البعثات والقروض الداخلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، انتهاء الفترة الرسمية المحددة لتقديم طلبات الاعتراض على النتائج الأولية للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020/ 2021 .

وقالت الوزارة إن عدد الطلبة الذين تقدموا باعتراضات بلغ 16615 طالباً وطالبة، مقارنة بـ 24491 طالباً وطالبة تقدموا باعتراضات العام الماضي.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستبدأ، اعتباراً من يوم غد الاثنين، بتدقيق الاعتراضات والتأكد من الوثائق المعززة التي قام الطلبة بتحميلها مع الاعتراضات، مؤكدة أنه حال ثبت أن الاعتراض صحيح ومعزز بوثيقة رسمية، فسوف يتم إعادة احتساب نقاط الطالب وتعديل حالة ترشيحه في حال أصبح مجموع نقاطه يؤهله للترشح للحصول على قرض أو منحة في اللواء الذي ينافس فيه الطالب.

وأكدت الوزارة أن عملية تدقيق هذه الاعتراضات يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، حيث يتوقع إعلان النتائج النهائية مطلع الشهر المقبل.

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