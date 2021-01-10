“الوحدات” يطلب حضور 250 شخصا لمباراة التتويج بدوري المحترفين

فاز فريق الوحدات على فريق الصريح بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت، اليوم الأحد، على ستاد عمان في إطار منافسات الأسبوع 21 بدوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف الوحدات المحترف السنغالي عبدالعزيز انداي في الشوط الأول. ورفع الوحدات الذي ضمن لقب الدوري الأسبوع الماضي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، فيما بقي رصيد الصريح عند 20 نقطة مهدداً بشبح الهبوط.

وكان نادي الوحدات قد خاطب، اليوم الأحد، اتحاد كرة القدم رسميا، لطلب حضور 250 شخصا ، لمباراة تتويجه بلقب دوري المحترفين لكرة القدم التي ستقام في الرابع عشر من كانون الثاني الحالي امام فريق الفيصلي.

ويأتي طلب الوحدات بسبب قرار اتحاد كرة القدم بإقامة مباريات الدوري بدون جماهير، بسبب ظروف جائحة كورونا.

وقال الناطق الاعلامي للنادي محمد غنام في تصريح اليوم، ان الاشخاص المطلوب حضورهم للمباراة هم رؤساء وأعضاء مجلس إدارة سابقين، وقدامى اللاعبين، وعدد من أعضاء لجان النادي العاملة، وممثلو روابط مشجعي النادي.