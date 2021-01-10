الامن يعيد 60 ألف دينار فقدها مواطن اردني واخفاها وافد عربي

تمكنت إدارة البحث الجنائي من إعادة مبلغ 60 ألف دينار فقدها مواطن وعثر عليها وأخفاها شخص من جنسية عربية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن أحد الأشخاص تقدم بشكوى للبحث الجنائي بفقدانه لمبلغ 60 ألف دينار أثناء مسيره في إحدى الطرقات في العاصمة، وأنه لا يعرف تحديداً أين فقدها.

وأضاف أنه من خلال التحقيق في القضية حُدد مكان فقدان المبلغ، كما وجرى من خلال متابعة التحقيق والبحث تحديد هوية شخص من جنسية عربية عثر على المبلغ وأخفاه، حيث جرى إلقاء القبض عليه، وبتفتيش مكان سكنه عثر على كامل المبلغ المفقود.

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