أجواء باردة بأغلب المناطق رغم ارتفاع الحرارة اليوم الاحد وغدا

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء باردة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، لطيفة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 6، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 19 – 5، وفي مناطق السهول 18 – 8، وفي الاغوار الشمالية 27 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 16، وفي البحر الميت 26 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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