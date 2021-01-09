وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305959

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 20 حالة وفاة و796 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4009 وفيات و305959 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 257 حالة في محافظة إربد، منها 26 حالة في الرمثا، و256 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و114 حالة في محافظة البلقاء، و63 حالة في محافظة المفرق، و41 حالة في محافظة الزرقاء، و19 حالة في محافظة الكرك، و18 حالة في محافظة عجلون، و17 حالة في محافظة مأدبا، و9 حالات في محافظة العقبة، وحالتان في الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 14967 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 59 حالة، فيما غادرت 41 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 556 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 434 بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 209 بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 102 بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1590 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 286983 حالة.

وأضاف أن 16815 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3387107 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 73ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).