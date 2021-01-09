نهاية مُخزية.. تزايد الأصوات المنادية بعزل ترامب، وتويتر يحجب حسابه الشخصي الى الابد “لأنه يحرض على العنف”

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتهاماته الى موقع تويتر بالتآمر من اجل “إسكاته”، قائلا إن المنصة “تكمم أفواه حرية التعبير”، وذلك بعد إعلان الشركة في وقت سابق، حجب حسابه بصورة نهائية.

وقال ترامب في تغريدات على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي الذي يتابعه 33.4 مليون شخص، إنه سينظر في انشاء منصة خاصة به بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف.

وأضاف ترامب: “لن يتم إسكاتنا”، و”تويتر غير معني بحرية التعبير”.

وجاء رد تويتر على هذه التغريدة كذلك سريعا، فحذفت شبكة التواصل التغريدتين الجديدتين للرئيس الأمريكي، ولم تصدر حتى الآن أي بيان عن عملية الحذف.

وكانت تويترقد أعلنت، أمس الجمعة، إيقاف الحساب الرسمي لدونالد ترامب نهائيا “خوفا من خطر إثارة مزيد من العنف”.

وقالت الشركة في بيان: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

هل يكفي الوقت المتبقي لعزله ؟

وتتزايد الأصوات المنادية بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية ولايته في 20 من الشهر الجاري، وترتفع معها مطالبات الديمقراطيين لنائب الرئيس مايك بنس ووزراء الحكومة بالتصويت على تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه “غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”.

ونظرا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية كيفية إجراء عملية العزل، وقالت إنه ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما مرّ بها التاريخ الأميركي، حيث لم يسبق أن تمت محاكمة أي رئيس مرتين خلال ولايته، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.

يمكن إقالة الرئيس بسبب الجرائم أو الجنح

يسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية قبل انتهاء ولايتهم، إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا “خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى”.

وعملية العزل تتم على مرحلتين، الأولى يصوت فيها مجلس النواب على ما إذا كان يجب عزله، وهو ما يعادل توجيه الاتهام إلى شخص ما في قضية جنائية، ويتم ذكر التهم في مواد المساءلة وتفصيل “مزاعم الجرائم ضد الأمة”.

والثانية تأتي بعد تصويت الأغلبية في مجلس النواب لصالح توجيه الاتهامات، حيث يجب على مجلس الشيوخ النظر فيها على الفور والبدء بالمحاكمة، ويقاضي مجلس النواب الرئيس، ويناقش المسؤولون عن العزل ذلك أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون كهيئة محلفين، ويسمح تقليديا للرئيس بتعيين محامين للدفاع، ويشرف رئيس المحكمة العليا على المحاكمة.

ولتتم إدانة الرئيس يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على ذلك، وقد يؤدي عزل ترامب الآن إلى منعه من تولي منصب عام في المستقبل.

منعه من تولي المنصب مستقبلا

وقد يبدو أنه من غير المجدي عزل رئيس بينما هو على وشك ترك منصبه، إلا أنه قد تكون هناك عواقب على الرئيس ترامب ستلاحقه مستقبلا وفقا للصحيفة.

وإذا أدين الرئيس ترامب، فيمكن لمجلس الشيوخ التصويت لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى. فبعد الإدانة ينص الدستور على أن مجلس الشيوخ يمكنه النظر في أهلية الرئيس لتولي أي منصب في المستقبل.

ويتعين على أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على استبعاد ترامب الذي يفكر في ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة عام 2024، وهو ما يتمناه ليس فقط الديمقراطيون بل العديد من الجمهوريين الذين يتطلعون إلى الترشح وفقا للصحيفة.

وكانت السيناتور الديمقراطية في مجلس الشيوخ بات موراي طالبت بنس تطبيق المادة لعزل الرئيس من منصبه وإلا فسيتم عزله من الكونغرس فورا.

وقالت النائبة إلهان عمر من ولاية مينيسوتا إنها شرعت في إجراءات الإقالة وأضافت “أعمل على إعداد مواد الإقالة. يجب عزل دونالد ترامب من قبل مجلسي النواب والشيوخ. لا يمكننا السماح له بالبقاء في منصبه، إنها مسألة حفاظ على جمهوريتنا ونحن بحاجة إلى الوفاء بالقسم” الذي أديناه.

لا مانع

قام مجلس النواب بمساءلة الرئيس ترامب في ديسمبر 2019 بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس فيما يتعلق بمحاولاته للضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن. وصوت مجلس الشيوخ على تبرئته من التهمتين.

وتمت مساءلة ثلاثة رؤساء أميركيين فقط بمن فيهم الرئيس ترامب، ولكن لم تتم مساءلة رئيس مرتين.

ولا يوجد شيء في الدستور يمنع الكونغرس من مساءلة رئيس مرة أخرى في تهم جديدة.

ودعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس الماضي إلى تنحية الرئيس دونالد ترامب غداة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، معتبرة أنه: “شخص خطير للغاية ولا ينبغي أن يستمر في منصبه”.

وقالت بيلوسي إن تنحية ترامب الذي لم يتبق له في السلطة سوى أقل من أسبوعين هي “أمر ملح بالغ الأهمية”، مطالبة نائب الرئيس مايك بنس والحكومة بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه “غير قادر على تحمل أعباء منصبه”.

وحذرت بيلوسي من أنه إذا لم ينح ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيا.

الوقت ضيق.. لكن لا مستحيل

ومع اقتراب ترك ترامب لمنصبه في 20 يناير الحالي، فإن التوقيت هو أحد أكبر العقبات السياسية واللوجستية لعزله. وعادة فإن إجراءات المساءلة بما فيها التي قام بها مجلس النواب عام 2019، تكون عبارة عن قضايا مطولة وتشمل تحقيقات وجلسات استماع وأسابيع من النقاش العام.

ولحصول ذلك بسرعة، يجب أن يكون هناك نوع من التوافق أو التفاهم بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن ذلك ليس ضروريا بموجب القواعد.

وإذا كان الديمقراطيون وبعض الجمهوريين متفقين على أن يتصرفوا، فيمكنهم التحرك في غضون أيام، متجاوزين اللجنة القضائية في مجلس النواب، وذلك لتوجيه الاتهامات والمضي قدما بعملية المناقشة والتصويت في مجلس الشيوخ، بحسب الصحيفة.

محاكمته كـ”رئيس سابق”

وفي هذه الحالة وبما أن الكونغرس لم يشكل اللجان بعد، فقد يكون القيام بذلك هو الخيار العملي الوحيد. وبمجرد أن يصوت مجلس النواب على بنود الاتهام، يمكنه على الفور إحالتها إلى مجلس الشيوخ الذي يجب أن يبدأ المحاكمة على الفور.

وفي حال فشل عقد المحاكمة قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب، فمن الممكن محاكمته كرئيس سابق.

كما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور تشاك شومر إلى تنحية ترامب في الحال بسبب تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول وتنفيذ “تمرد”.

ولكن تفعيل التعديل يتطلب أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب.