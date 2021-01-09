قرّر مجلس الوزراء، اليوم السبت، تعيين عبد الفتّاح محمّد الشلبي مديراً عامّاً للمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة.

وقدحصل الشلبي على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة، وفقاً لنتائج الامتحانات التنافسيّة التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، ومقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

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