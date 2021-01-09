العثور على حطام بطائرة بوينغ 737 بعد إقلاعها من جاكرتا

اعلنت وزارة النقل الاندونيسية فقدان الاتصال بطائرة بوينغ 737-500 تقوم برحلة داخلية وتقل 62 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية، أديتا إيراواتي، إن طائرة من طراز بوينغ 737-500 أقلعت من جاكرتا في حوالي الساعة 1:56 مساء، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة الساعة 2:40 مساء بالتوقيت المحلي.

أضافت إيراواتي في بيان أن “الطائرة المفقودة قيد التحقيق حاليا وهناك تنسيق مع الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ واللجنة الوطنية لسلامة النقل”.

قال بيان صادر عن شركة الطيران إن الطائرة كانت في رحلة تستغرق 90 دقيقة تقريبا من جاكرتا إلى بونتياناك، عاصمة إقليم كاليمانتان الغربي في جزيرة بورنيو الإندونيسية.

وكان على متن الطائرة 56 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وأظهرت بيانات FlightRadar24 أن الطائرة عمرها 26 عاما وتخدم طريق جاكرتا بونتياناك.

تعاني إندونيسيا، أكبر دولة أرخبيل في العالم والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 260 مليون نسمة، من حوادث النقل البرية والبحرية والجوية بسبب الاكتظاظ على العبارات والبنية التحتية القديمة وضعف معايير السلامة.

الطائرة تقل أكثر من 50 شخصا وأنها من طراز بوينج 737-500.

الطائرة تقل أكثر من 50 شخصا وأنها من طراز بوينج 737-500.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أنه تم العثور على أجزاء من حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنه للطائرة.

يذكر أن بونتياناك هي مدينة تقع في جزيرة بورنيو.