وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305959
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العثور على حطام بطائرة بوينغ 737 بعد إقلاعها من جاكرتا

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