وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305959
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الأرصاد: بقاء الأجواء اعلى من معدلاتها وكتلة هوائية رطبة نهاية الاسبوع

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