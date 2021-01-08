من موقع المهزوم أمريكياً والمدان عالمياً.. ترامب “يستنكر” أعمال العنف في الكونغرس ويدعو “للمصالحة وتضميد الجراح”

دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، امس الخميس، في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع تويتر، إلى “المصالحة وتضميد الجراح”، بعدما اقتحم مناصرون له مبنى الكابيتول، امس الاول الأربعاء، وعاثوا فيه خرابا، مؤكدا أنه يريد انتقالا “سلسا” للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب إن “إدارة جديدة ستنصب في 20 كانون الثاني/يناير. تركيزي الآن ينصب على ضمان انتقال هادئ ومنظم وسلس للسلطة، فهذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة”.

وأضاف أنه “ساخط إزاء أعمال العنف وانعدام القانون والفوضى” التي ارتكبها أنصاره في مقر الكونغرس، حيث قتلت امرأة بالرصاص خلال صدامات دارت بينهم وبين قوات الأمن عندما اقتحموا الكابيتول لمنع المشرعين من المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

وقال ترامب، الذي قتل القتيل ومشى في جنازته، مخاطبا مقتحمي الكابيتول: “إلى من ارتكبوا أعمال عنف أو تدمير، أنتم لا تمثلون بلدنا. ولمن خالفوا القانون، ستدفعون الثمن”.

وأتت رسالة ترامب هذه بعيد إعلان متحدثة باسم البيت الأبيض أنه وإدارته يدينان “بأشد العبارات الممكنة” الانتهاكات التي حصلت الأربعاء.

وقالت كيلي ماكيناني في تصريح مقتضب للغاية “أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروعة مستهجنة ومخالفة للقيم الأمريكية”، مشددة على أن “الرئيس وإدارته يدينانها بأشد العبارات الممكنة”.

وهاه أول استنكار يصدر عن البيت الأبيض لما شهده مقر الكونغرس يوم الأربعاء من انتهاك لحرمته وتخريب على أيدي أنصار لترامب الذي اكتفى في خضم تلك الأحداث ببث مقطع فيديو قصير دعا فيه أنصاره الذين أكد لهم أنه “يحبّهم” إلى “العودة إلى ديارهم”، مع تشديده في الوقت نفسه على أن الانتخابات “سرقت” منه.

هذا وقد دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى إقصاء ترامب، من السلطة، واصفة إياه بـ”الشخصية الخطيرة جدا”.

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء امس الخميس، إن “رئيس الولايات المتحدة تسبب أمس في تمرد مسلح ضد أمريكا”، مشيرة إلى أن ترامب “اتخذ إجراءات تخريبية”.

واعتبرت أن الهجوم على مبنى الكونغرس بتحريض من رئيس الولايات المتحدة سيلوث التاريخ الأمريكي إلى الأبد، مشيرة إلى أنه يجب عدم منحه أي فرصة أخرى لتعبئة أنصاره.

وأضافت: “الرئيس الأمريكي شخصية خطيرة جدا وينبغي ألا يتولى هذا المنصب، هذا الأمر يمثل أولوية عاجلة”.

وطالبت بيلوسي بـ”الإقصاء الفوري” لترامب من السلطة بموجب التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يمارسون ضغطا من أجل عزله، وأكدت أن هناك إمكانية لإطلاق عملية مساءلة جديدة بحقه.

وشددت رئيسة مجلس النواب على أنها تتوقع قرارا سريعا من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، حول توليه السلطة وفقا للتعديل الـ25 من أجل إبعاد ترامب من البيت الأبيض.

واعتبرت بيلوسي، تعليقا على أحداث الأربعاء، أن ترامب يمثل تهديدا “فتاكا” بالنسبة للأمريكيين والديمقراطية في الولايات المتحدة، فيما وصفت الأشخاص الذين اقتحموا مقر الكونغرس بالإرهابيين”.

كما أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة.