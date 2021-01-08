فيما يهرول اعراب المغرب والخليج على التطبيع.. قائد الحرس الثوري الإيراني يدوس علمي امريكا وإسرائيل/ فيديو

ظهر اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، وهو يدوس علمي إسرائيل وأمريكا، أثناء كشفه عن قاعدة صواريخ تحت الأرض بالقرب من سواحل الخليج.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية فقد تم الكشف عن القاعدة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري، اليوم الجمعة، بحضور قائد الحرس، اللواء حسين سلامي.

وأكد سلامي خلال الكشف عن القاعدة أن الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية واستقلالها وتعزيز قوة إيران هو المنطق الذي يتحركون من خلاله، قائلا:

عدونا يرفض قوة منطق إيران لأنه يعتمد منطق القوة.

وقال: “ليس أمام إيران سوى تعزيز قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع العدو من فرض هيمنته ومخططاته”.

ولفت إلى أن “هذه القاعدة إحدى منشآتنا التي تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق”.

وأوضح سلامي أن هذه القاعدة “تمتد على طول عدة كيلومترات، وليست الوحيدة”، مضيفا “بحريتنا تمتلك عدد كبير من هذه القواعد”.

وأشار قائد الحرس الثوري أن البحرية الإيرانية “بلغت الاكتفاء الذاتي بفضل قدرتها المحلية وقوتها الهجومية”، مشيرا إلى أن “القاعدة تضم صواريخ دقيقة يصل مداها مئات الكيلومترات”.

پایگاه موشکی #سپاه در سواحل #خلیج‌_فارس فرمانده کل سپاه در آیین رونمایی از این پایگاه:

منطق ما در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاورد‌های انقلاب اسلامی «قوی شدن» است pic.twitter.com/d3zGOV84jT — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2021