وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305959
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«فورين بوليسي»: مع تزايد الانشقاقات في حزب الليكود، هل انتهت حقبة نتنياهو؟

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