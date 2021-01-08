وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305959
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عبيدات: سنستقبل أولى دفعات فايزر الأسبوع المقبل وقد نبدأ بحملة التطعيم خلاله، ولا تفكير بالعودة إلى الحظر الشامل

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