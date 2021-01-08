جراء انحباس المطر.. اداء صلاة الاستسقاء في كل مساجد المملكة

أدى المصلون عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة، تضرعا لله تعالى بسبب الانحباس المطري .

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، دعا المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء في ظل الانحباس المطري الذي تشهده المملكة مع المراعاة للإجراءات الصحية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد خطباء المساجد أهمية أحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في اقامة صلاة الاستسقاء والتضرع لله تعالى من خلال الدعاء والاستغفار والتوبة لإنزال الغيث رحمة بالعباد وجميع المخلوقات.

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