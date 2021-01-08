وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و1092 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305,163
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جراء انحباس المطر.. اداء صلاة الاستسقاء في كل مساجد المملكة

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