وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و1092 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305,163
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امريكا بين الموز واللوز.. بوش يشبهها بجمهوريات الموز وبومبيو يرد

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