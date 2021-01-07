وحدة الجرائم الالكترونية تحذر من سرقة حسابات واتساب

حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام، من سرقة حسابات واتساب عبر طرق احتيالية.

وقالت الجرائم الالكترونية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح الخميس:”يقوم أشخاص بسرقة حسابات واتساب بهدف الاحتيال المالي. تتم السرقة عبر إيهام الأشخاص بأنه ستتم إضافتهم إلى مجموعات واتساب من قبل أصدقاء أو شخصيات عامة. ومن ثم يقومون بإرسال رموز التحقق بلغات أجنبية حتى لا يفهمها القارئ، ويطلبون منك إعادة إرسالها لهم”.

واضافت :” لا تقم بفتح أي روابط، أو إرسال أي رسائل نصية تصلك لشخص آخر. تأكد دائما من هوية الأشخاص الذين تتحدث معهم”.