أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم الخميس وغدا وبعده

تكون اليوم الخميس الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة تتحول مساء الى باردة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية14 – 5، وفي مرتفعات الشراة 17 – 3، وفي مناطق البادية 20 – 4، وفي مناطق السهول 17 – 5، وفي الاغوار الشمالية 26 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 13، وفي البحر الميت 26 – 12، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.

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