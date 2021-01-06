ضربها قبل 30 عاما.. إسرائيل تكشف لأول مرة صور وفيديوهات الرعب الذي احدثه "زلزال" صواريخ الشهيد صدام حسين/ فيديو
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جرينتش+2 08:15
غدا “يوم الشهيد الفلسطيني”.. 100 ألف شهيد منذ النكبة ولكن عام 2014 هو الأكثر دموية

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