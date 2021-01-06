ضربها قبل 30 عاما.. إسرائيل تكشف لأول مرة صور وفيديوهات الرعب الذي احدثه "زلزال" صواريخ الشهيد صدام حسين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:15
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 15 وفاة و1553 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 302,856

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني