وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 15 وفاة و1553 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 302,856

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة و 1553 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3955 والإصابات إلى 302856 .

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على (653) حالة في محافظة العاصمة عمّان، و (384) حالة في محافظة إربد، منها (30) حالة في الرمثا، و(104) حالات في محافظة المفرق، و(94) حالة في محافظة البلقاء، و(66) حالة في محافظة الزرقاء، و (55) حالة في محافظة جرش، و(55) حالة في محافظة عجلون، و(42) حالة في محافظة الكرك، و (33) حالة في محافظة العقبة، و(32) حالة في محافظة مأدبا، و (18) حالة في محافظة الطفيلة، و(17) حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى (16174) حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (75) حالة، فيما غادرت (78) حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ (627) حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (531) بنسبة إشغال بلغت 12 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (210) بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (103) أجهزة بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1707 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (282727) حالة.

وأضاف أن (29594) فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (3316615) فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 25ر5 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).