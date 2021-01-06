ضبط شخص في العاصمة بحوزته مواد مخدرة و10 اسلحة نارية

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخص بحوزته كمية من المواد المخدرة وعشرة اسلحة نارية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الاربعاء، ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول حيازة احد الاشخاص لكمية من المواد المخدرة والاسلحة النارية، حيث تم مداهمة ذلك الشخص داخل منزله في العاصمة، بعد التأكد من صحة المعلومات، وأُلقي القبض عليه.

واضاف انه وبتفتيش المنزل عُثر داخله على كمية من مادة الكريستال المخدرة، وقطع من مادة الحشيش المخدرة، اضافة الى عشرة اسلحة نارية.

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