وزير الثقافة ينعى الكاتب محمد الشواقفة

نعى وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، الكاتب والمخرج الأردني محمد الشواقفة، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز السبعين عاما.
وقال الطويسي: إن الشواقفة كاتب ومخرج مسرحي مكرّس، اكتسب حضوره من قدرته على ملامسة واقع الناس والانحياز لبساطتهم وأحلامهم، فشكّل من خلال أعماله حالة مسرحية وطنية نعتز بها.
وأضاف: “وإننا إذ نقدم العزاء لأهله وذويه، فإننا نعزي الوسط الفني والثقافي بفقد هذه القامة الفنية والإبداعية.
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