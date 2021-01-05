فريق الوحدات يحسم اليوم الثلاثاء بطولة الدوري

ضمن فريق الوحدات رسميا الفوز بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الكروي 2020، وذلك بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء على ستاد عمان، في اطار منافسات الأسبوع العشرين من الدوري.

وسجل هدف الفوز الثمين للوحدات، لاعبه صالح راتب في الدقيقة 66 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده إلى 50 نقطة، ضامنا الفوز بلقب الدوري، رغم بقاء جولتين على نهاية البطولة، فيما يتشارك فريقا الرمثا والجزيرة بالمركز الثاني برصيد 38 نقطة لكل فريق، مع أفضلية لفريق الرمثا بفارق الأهداف.

وعقب نهاية المباراة احتفل لاعبو الوحدات والجهازان الفني والاداري بلقب الدوري، فيما احتفلت جماهير الفريق خارج الملعب بلقب الدوري رقم 17.

وتختتم الجولة العشرون من الدوري يوم غد بلقاء الاهلي مع شباب العقبة، والفيصلي مع السلط.

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