ضربها قبل 30 عاما.. إسرائيل تكشف لأول مرة صور وفيديوهات الرعب الذي احدثه "زلزال" صواريخ الشهيد صدام حسين/ فيديو
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جرينتش+2 08:11
بعد طول قطيعة وشقاق.. وفاق وعناق بين ابن سلمان وأمير قطر لدى وصوله مطار مدينة العلا للمشاركة بالقمة الخليجية

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