إخلاء سبيل منسق وأعضاء حملة “غاز العدو احتلال” بعد توقيفهم لساعات في مديرية شرطة العاصمة

الهاشمية – أفرجت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، عن منسق وأعضاء الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بعد توقيفهم لساعات في مديرية شرطة العاصمة.

وقال البستاني إنه تم الافراج عنه بعد اعتقاله من أمام مجلس النواب أثناء تنظيم فعالية تطالب بالغاء اتفاقية الغاز.

وأضاف البستاني إنه تلقى معاملة غير لائقة، وقد تم تقييده للخلف بالشريط البلاستيكي وشد على يده بقوة، ومن ثم اقتياده إلى المركز الأمني.

ولفت إلى أنه أثناء التحقيق معه جاءت الأوامر بالافراج عنه وتم انهاء التحقيق واخلاء سبيله، مؤكدا أن قانون الدفاع لا يمنع الفعالية غير المغلقة، حيث تم ابلاغ 20 شخصا للحضور فقط مع ارتداء كافة وسائل الوقاية والسلامة العامة.

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