30 ألف طالب يقدمون اليوم امتحان “تكميلية” التوجيهي

توجه، اليوم الاثنين، 30135 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية اليوم الثالث من امتحان الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” 2019/2020.

وقد توزع هؤلاء الطلبة على 817 قاعة، وسط إجراءات صحية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان، قال إن 27702 طالب وطالبة في مختلف فروع التعليم الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة سيتقدمون للامتحان في جلسته الأولى التي تبدأ الساعة العاشرة صباحا، موزعين على 462 قاعة.

في حين، سيتقدم 2433 مشتركا ومشتركة للامتحان خلال الجلسة الثانية، التي تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، موزعين على 355 قاعة.

القرعان أوضح لقناة “المملكة”، أن الطلبة النظاميين في الفرع العلمي سيتقدمون خلال الجلسة الأولى لمبحث الكيمياء، أما في الجلسة الثانية فسيتقدمون لمبحث علوم الأرض والبيئة.

أما طلبة الفرع الأدبي فسيتقدمون في الجلسة الأولى لمبحث العلوم الإسلامية والجلسة الثانية في مبحث تاريخ العرب، في حين سيتقدم طلبة الفرع الشرعي خلال الجلسة الأولى والوحيدة للامتحان بمبحث تفسير وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبوية.

والطلبة النظاميون في الفرع الصناعي سيتقدمون في مبحث العلوم الصناعية الخاصة، أما طلبة فرعي الزراعي والاقتصاد المنزلي فسيتقدمون في مبحث الكيمياء، في حين أن طلبة فرع الفندقي والسياحي سيتقدمون في مبحث الدوائر الأمامية والتدبير الفندقي، وفق القرعان.

وسيتقدم طلبة الدراسة الخاصة فرع العلمي خلال الجلسة الأولى للامتحان بمبحث الكيمياء، وفي الجلسة الثانية سيتقدمون في مبحث علوم الأرض والبيئة، أما طلبة فرع الأدبي فسيتقدمون في مبحث العلوم الإسلامية خلال الجلسة الأولى، ومبحث تاريخ العرب بالجلسة الثانية للامتحان، وطلبة الفرع الشرعي سيتقدمون لمبحث تفسير وعلم القرآن والحديث والسيرة النبوية، في حين أن طلبة فرع المعلوماتية سيقدمون في 3 مباحث وهي برمجة الحاسوب، وإحصاء الأعمال، وتجارة إلكترونية.

وسيتقدم طلبة الفرع الصناعي في مبحث العلوم الصناعية الخاصة، أما طلبة فرعي الزراعي والاقتصاد المنزلي فسيتقدمون خلال الجلسة الأولى للامتحان في مبحثي الكيمياء المهني (2020)، والكيمياء جامعات، في حين سيتقدم طلبة الفرع الزراعي خلال الجلسة الثانية لمبحث الكيمياء كليات، وطلبة الفرع الفندقي السياحي سيقدمون مبحث الدوائر الأمامية والتدبير الفندقي.

وبدأت عملية تصحيح امتحانات الدورة التكميلية، امسالأحد.

وتقدم السبت الماضي، 59527 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لثاني امتحانات الدورة التكميلية في مبحثي اللغة الإنجليزية والفرنسية.

والخميس الماضي، تقدم 17916 طالبا وطالبة لمبحث التربية الإسلامية، في أولى جلسات امتحانات الدورة التكميلية التي تنتهي في 16 كانون الثاني/يناير الحالي.

وكانت وزارة التربية قد حددت عدد فقرات كل امتحان في الدورة بـ 50 فقرة، باستثناء بعض المباحث الخاصة بالفروع الملغاة (الإدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي).

وبلغ عدد الطلبة المشتركين في الدورة التكميلية من الفروع الأكاديمية والمهنية، 95451 طالبًا وطالبة، بينهم 56909 طلاب نظاميين، و38542 من الدراسة الخاصة.