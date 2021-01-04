وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 16 وفاة و1623 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 299,831

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 وفاة و1623 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3919 وفاة و 299831 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات على 537 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و463 حالة في محافظة إربد، منها 46 حالة في الرمثا، و139 حالة في محافظة الزرقاء، و115 حالة في محافظة البلقاء، و100 حالة في محافظة المفرق، و64 حالة في محافظة جرش، و41 حالة في محافظة مأدبا، و37 حالة في محافظة عجلون، و35 حالة في محافظة العقبة، و34 حالة في محافظة معان، منها 8 حالات في البترا، و29 حالة في محافظة الطفيلة، و29 حالة في محافظة الكرك.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 16983 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 91 حالة، فيما غادرت 86 حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 646 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 546 بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 210 بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 93 بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2444 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 278929.

وأضاف ان 27777 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3260036 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 84ر5 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).