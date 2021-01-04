لماذا لم تسجل ام كلثوم بعض القرآن مجوداً بصوتها؟

قبل 50 عاما، أشاد أحد شيوخ الأزهر بحرص سيدة الغناء العربي أم كلثوم على النطق بقواعد اللغة العربية، وسألها لماذا لا تسجلين القرآن الكريم بصوتك؟

وخلال حواره معها على صفحات جريدة أخبار اليوم عام 1970، سأل الشيخ أحمد حسن الباقوري “ثومة” عددا من الأسئلة فيما تتولى هي الإجابة:

الشيخ: لما أنت أصح من تنطق بالحروف العربية؟.. ثم لماذا أنت من أكثر المطربين حرصا على قواعد اللغة العربية؟

أم كلثوم: السبب في هذا هو حفظي للقرآن الكريم، فقد مرن حنجرتي وأجهزة صوتي على حروفه بكل مخارجها.

الشيخ: لماذا لا تحاولين تسجيل بعض القرآن مجودا بصوتك على نحو ما كان في فيلم “سلامة”؟

أم كلثوم: أنتم السبب، ولست أنا.

الشيخ: كيف ؟

أم كلثوم: أنتم الذين تقولون إن صوت السيدة حرام.

الشيخ: صوت المرأة ليس عورة.. وكل المطلوب في قراءة القرآن وتجويده هو الحرص على إعطاء الحركات من المد والفن حقه بغير زيادة ولا نقصان.. وهو ما يسميه أهل الفن الإسلامي بتجويد القرآن وهو إعطاء الحركة والحرف حقه وإخراجه من مخرجة الصحيح.. فإذا توافرت هذه الأمور فلن يستطيع أحد من المسلمين الفقهاء أن يحتج على تسجيلك للقرآن على أشرطة أو أسطوانات.

أم كلثوم: وأنا يسعدني أن أفعل ذلك، وربنا يكفينا شركم.

الشيخ: إذا قدر لك أن تحجي وأن تزوري رسول الله، ووقفت بين يديه فأي قصيدة تحبين أن تغنيها بين يديه؟

أم كلثوم: إلى عرفات الله؟

الشيخ: يا ثومه.. هذا ليس خطابا إلى رسول الله.

أم كلثوم: في رأيك ماذا أغني؟

الشيخ: لو كنت مكان لغنيت همزية البوصيري التي يقول في أولها “كيف ترقى رقيك الأنبياء.. يا سماءً ما طاولتها السماء”.

أم كلثوم: أريد أن أعرف رأيك في هذه الهمزية؟

الشيخ: هذه هي القصيدة التي سار على نهجها المرحوم أحمد شوقي في قصيدته التي يقول في مطلعها “ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وسناء”.

أم كلثوم: وماذا يقول البوصيري في هذه القصيدة؟

الشيخ: وإذا حلت الهداية قلبا.. نشطت في العبادة الأعضاء.

أم كلثوم: شئ جميل

الشيخ: ما رأيك في تلحينها وغنائها بصوتك؟

أم كلثوم: أريد قراءتها كاملة.