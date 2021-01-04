ضربها قبل 30 عاما.. إسرائيل تكشف لأول مرة صور وفيديوهات الرعب الذي احدثه "زلزال" صواريخ الشهيد صدام حسين/ فيديو
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جرينتش+2 08:09
«فورين بوليسي»: تزايد الانشقاقات في حزب الليكود يؤشر على انتهاء حقبة نتنياهو

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