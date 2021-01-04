ضربها قبل 30 عاما.. إسرائيل تكشف لأول مرة صور وفيديوهات الرعب الذي احدثه "زلزال" صواريخ الشهيد صدام حسين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:08
انتحار 9 وانقاذ 4 العام الماضي.. رئيس شعبة القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي يؤكد تنامي الاضطرابات العقلية بين الجنود

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني