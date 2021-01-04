القبض على شخص سرق اسطوانات غاز من مركبة توزيع

القت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص سرق ثلاث اسطوانات غاز من مركبة توزيع، وظهر خلال مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن العاملين في ادارة البحث الجنائي باشروا التحقيق ومتابعة مقطع فيديو جرى تداوله وظهر خلاله شخص يقوم بسرقة اسطوانات غاز من داخل احدى المركبات الخاصة بتوزيع الغاز وشكوى تقدم بها مالك المركبة بهذه الحادثة في احدى مناطق العاصمة.

وأكد انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُددت هوية السارق، وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات، وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب السرقة بالاشتراك مع شخص آخر.

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