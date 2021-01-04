الضمان: 5 % نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2021

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن نسبة زيادة الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي في الاشتراك الاختياري للمؤمن عليهم الذين اشتركوا بالضمان اختيارياً اعتباراً من تاريخ 16/5/2019 هي 5 بالمئة، كحد أقصى لعام 2021.

وأكدت المؤسسة في بيان صحافي اليوم أن المشتركين اختيارياً قبل تاريخ 16/5/2019 سيحتفظون بنسبة الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها قبل ذلك التاريخ، أما المؤمن عليهم الذين حددوا الزيادة على رواتبهم بنسبة أقل من 5 بالمئة أو الذين لم يقوموا بطلب الزيادة على الراتب المشمول نهائياً ورغبوا بزيادة الراتب فبإمكانهم طلب زيادة أجرهم أو رفع نسبة الزيادة لغاية 5 بالمئة بحد أقصى خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شهر كانون الثاني وحتى الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، ويمكن تقديم الطلب بعد هذه الفترة حيثُ يتم منح الزيادة في السنة التي تليها.

وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي يتم إقرارها تبعاً لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور في المؤسسة، موضحة أن هذه النسبة التي أقرتها المؤسسة ليست ثابتة وتتغير بشكل سنوي تبعاً للزيادة في متوسط الأجور ويُعاد النظر بها في شهر تشرين الثاني من كل عام، حيث يكون سقف الزيادة لأجر المؤمن عليه الخاضع للضمان اختياريا ضعفي نسبة النمو في متوسط الأجور شريطة ان لا تقل النسبة المعتمدة للزيادة عن 5 بالمئة سنوياً.

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