ضربها قبل 30 عاما.. إسرائيل تكشف لأول مرة صور وفيديوهات الرعب الذي احدثه "زلزال" صواريخ الشهيد صدام حسين/ فيديو
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جرينتش+2 08:08
“الشاباك” يتهم الأسير المحرر محمد كبها بقتل مستوطنة انتقـامًا لزميله “أبو وعر” الذي استشهد في سجون الاحتلال

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