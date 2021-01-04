استمرار الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لامتداد المرتفع السيبيري

تكون الأجواء اليوم الاثنين باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء خلال اليومين المقبلين، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 6، وفي مرتفعات الشراة 18 – 5، وفي مناطق البادية 20 – 6، وفي مناطق السهول 17 – 6، وفي الاغوار الشمالية 24 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 15، وفي البحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.

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