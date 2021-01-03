نتنياهو يحاول التسلل للتطبيع مع العراق عبر تطبيعه اولاً مع إقليم كردستان

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عملية تطبيع جديدة مع دولة عربية أخرى قريبا.

ونشر الموقع الإلكتروني العبري “0404”، أن نتنياهو ألمح في اجتماع لسكرتارية حزب “الليكود” الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى توقيع اتفاق تطبيعي مع الأكراد في إقليم كردستان العراق.

وأكد الموقع أن نتنياهو قد أشار بذلك خلال سؤاله عن توقيع اتفاق سلام بين بلاده والأكراد في إقليم كردستان العراق، حيث قال: لا أستطيع أن أتوسع في هذا الأمر، لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى، ومثلما لم أستطع أن أقول قبل وقت ما عن الإمارات، فلا يمكنني الإشارة الآن إلى ذلك.

وأكد الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، مراسل القناة العبرية الـ”13″، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، أن نتنياهو قد ألمح إلى زيارته لدول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك ردا على سؤال حول السلام مع الأكراد في إقليم كردستان العراق.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري أنه في الوقت الحالي، لا تتمتع كردستان العراق وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية أو ثنائية بينهما، على الرغم من وجود العديد من الاتصالات بين الهيئات الحكومية والتجارية في البلدين.