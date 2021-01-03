ضبط سائق بكب كان يقوده بصورة متهورة بمحافظة العاصمة

ضبطت الأجهزة الأمنية، سائقا يقود مركبته بصورة طائشة ومتهورة في محافظة العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، إنه جرى ضبط سائق متهور ظهر خلال فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته (بكب) بصورة طائشة ومتهورة في محافظة العاصمة، بعد ان جرى التحقيق في الفيديو وتحديد المركبة وسائقها ومكان تصوير المقطع، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة