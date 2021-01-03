وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 26 وفاة و1540 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 298,208
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الحشود تملأ بغداد لإحياء ذكرى اغتيال سليماني والمهندس، وحزب الله العراقي ينادي: عجّلوا بالثأر فدمنا ما زال يغلي

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