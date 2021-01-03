تكريم سائق في”تاكسي المطار” اعاد مبلغا من المال لاحد الركاب

كرّم مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد ثلاج الذيابات السائق غالب سليمان احمد ارحيل من موظفي مكتب تكسي المطار، وذلك لأمانته المتمثلة بإعادته مبلغ 2414 دولارا وجهاز لاب توب ومتعلقات اخرى عثر عليها في سيارته، وتبين أنها تعود لأحد القادمين.

وقد جاء التكريم من خلال كتاب رسمي وجهه الذيابات للسائق ارحيل، أشاد فيه بأمانة وأخلاق العاملين في مكتب تكسي المطار وحرصهم على إعطاء الصورة المشرقة عن مؤسستهم والعاملين فيها من متقاعدين عسكريين تربوا في مدرسة الجيش، واكتسبوا منها صفات الأمانة والإخلاص في العمل وإغاثة الملهوف، مثمنا موقفهم الانساني وعملهم .

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