التعليم العالي: اخر موعد للتقدم للمنح الهنغارية 15 الشهر الحالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث بأن آخر موعد للتقدم لطلبات المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الهنغارية للعام الجامعي الحالي يوم الجمعة الموافق 15 الشهر الحالي ولن يتم استقبال أي طلبات بعد هذا التاريخ.

ودعت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، الطلبة الأردنيين الراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية الدخول عبر الرابط التالي الخاص بالمنحة الهنغارية (https://stipendiumhungaricum.hu).

وأكد البيان ضرورة تحميل وثيقة تبين نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS or TOEFL iBT) من خلال الرابط الآتي: (http://rce.mohe.gov.jo/hungary201) مع ضرورة ارفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط المذكور، علماً بأن اخر موعد لتحميل الوثيقة هو يوم الأربعاء الموافق 10/ 2 /2021 ولن يتم النظر في أي طلب لم يحمل الوثيقة المشار إليها أعلاه.