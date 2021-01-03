استمرار الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لامتداد المرتفع السيبيري

تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء باردة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من احتمال تشكل الضباب في ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال النهار بسبب الغبار في مناطق البادية.

وحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 19 – 6، وفي مناطق السهول 18 – 8، وفي الاغوار الشمالية 25 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 13، وفي البحر الميت 25 – 13، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية. –(بترا)

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