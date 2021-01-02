وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 26 وفاة و1540 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 298,208
أهم العناوين
جرينتش+2 10:35
6 وفيات بحادث تصادم بين شاحنة ومركبة في منطقة رويشد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني