وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 26 وفاة و1540 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 298,208
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عيّرتها بالتخلي عن زوجها اثناء محاصرته برام الله.. حركة فتح توجه رسالة تأنيب إلى سهى عرفات بشأن تصريحاتها الاخيرة

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