وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 26 وفاة و1540 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 298,208
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“الجيش الذي لا يُقهر” يمتهن المجندات ليتحولن بعد انتهاء الخدمة الاجبارية العسكرية الى بغايا في اسواق المتعة

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