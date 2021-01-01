اسماء محطات المحروقات المستثناة من الحظر اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول المفروض للحد من تداعيات فيروس (كورونا المستجد- كوفيد19) حتى صباح غد السبت.

المحطات التابعة لشركة (جوبتروال)، وتشمل، محطة الاستقلال 1، ومحطة الهاشمية/الزرقاء ومحطة قنازع-زيزيا ومحطة الحصن/ اربد ومحطة الكرك المركزية ومحطة القويرة/ العقبة ومحطة الشوبكي – طريق المطار ومحطة الاشرفية للمحروقات ومحطة خلدا 1 ومحطة قولف عنجرة ومحطة يحيى بدر الحديد ومحطة عياش محمد أبو العيس( العموش)/المفرق.

وتشكل قائمة المحطات التابعة لشركة المناصير، محطة البوتاس/الكرك ومحطة الجيزة ومحطة الشيدية ومحطة الطريق الخلفي/العقبة ومحطة المطار/عمان ومحطة الطنيب/ عمان ومحطة ش. الشريف حسين/العقبة ومحطة وادي رم/العقبة – الراشدية ومحطة اربد/اربد ومحطة خو/الزرقاء ومحطة المركز الثقافي/ عمان ومحطة مطار العقبة/ العقبة.

وفيما يتعلق بقائمة المحطات التي تعود لتوتال، فتشمل، محطة اليادودة 1 ومحطة مجمع الباصات/اربد ومحطة الزرقاء الجنوبي/جبل طارق ومحطة القويرة ومحطة راس النقب ومحطة الحمر/ الحمر – الفحيص ومحطة غور الصافي ومحطة القطرانة ومحطة ماهر حسونة/الرصيفة ومحطة نايفة/شارع بغداد الدولي ومحطة معان الجديدة ومحطة أمواج/ العقبة ومحطة السعد ومحطة صويلح ومحطة حازم قطيشات/شارع الحزام.

كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لإفراد)، موزعة على مختلف محافظات المملكة.

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