إصابة فريد الأطرش بذبحة صدرية بعدما رفضت ملكة مصر الزواج منه

أذاعت إحدى وكالات الأنباء الأجنبية في شهر يناير عام 1954 أن ناريمان “ملكة مصر السابقة” سوف تتزوج من الفنان فريد الأطرش، بعد طلاقها من الملك فاروق.

وكان سر هذا التصريح أن أحد الصحفيين الأجانب شاهد ناريمان تركب سيارة وبجوارها الدكتور أدهم النقيب ولم يكن قد تزوجها بعد، فاعتقد أنه فريد الأطرش.

وقد اهتمت صحف العالم يومها بالنبأ ونشرته في صفحاتها الأولى، واتصل المراسلون بناريمان التي أبدت غضبها بسبب هذا الكلام وردت قائلة: “هذه إشاعة غير معقوله وأندهش لمن يصدق هذا.. ومين فريد ده أصلا “.

ونشرت يومها جريدة«ديلى اكسبريس» أن ناريمان حطمت أسطوانات فريد الأطرش وداست عليها بحذائها.

وعندما علم فريد الأطرش بهذا الرد الجارح أصيب بذبحة صدرية، نتيجة الصدمة التي تلقاها من جراء الملكة ناريمان، حسب ما نشرته جريدة «أخبار اليوم فى عددها الصادر يوم 14 من شهر سبتمبرعام 1957».

تم استدعاء كونصلتو من ستة أطباء حيث قاموا بعمل أشعة لصدره على الفور، بعد أن نقلوا جهاز الأشعة إلى منزل فريد.

وعندما استعاد فريد صحته استدعى الصحفيين وقال لهم: “إننى أقولها بصراحة تامة أن ناريمان سوف تندم في يوم ما على هذه الكلمات التي قالتها، وأنها بعد هذا التصريح أغلقت الباب نهائيا على مجرد تفكيري في هذا الزواج، وأنا لا أقول هذا الكلام لمجرد التفاخر أو الغرور، إنما الحقيقة أني إنسان عصامي بنيت حياتي بنفسي ولا اعتمد على الآخرين لكي امتص الأموال أو أكسب بطرق غير مشروعة”.

وأضاف فريد: “إننى نظيف وكثير من العائلات الكبيرة تتمنى أن أتزوج من بناتها، ولكنى لم أفكر في الزواج أبدا ولا حتى من الملكة السابقة ناريمان، إنها فتاة تعيسة لم تعرف معنى الزواج السعيد فعاشت معذبة، وكان هذا هو السبب الوحيد لعطفي عليها”.

وقرأت ناريمان هذه التصريحات فثارت واعتبرت ما فيه تشهيرا بها وإشارة إلى أنها تزوجت فاروق طمعا في ماله والوصول إلى السلطة، وأقسمت يومها أنها ستصفع فريد الأطرش إذا التقت به في أي مكان.

وبعد مرور ثلاث سنوات التقت ناريمان بفريد في فندق امباسادور بلبنان ولم تصفع فريد الأطرش، وإنما جرى عتاب وأخذ كل منهما يروي السبب الذي من أجله اضطر إلى تصريحاته.

حينها قالت ناريمان إنها كانت مخطوبة إلى أدهم النقيب في ذلك الوقت وخشيت أن تفقده من جراء هذه التصريحات، بينما ذكر فريد أنه أصيب بصدمة عنيفة أدت إلى إصابته بذبحة صدرية من صيغة الرد الجارح، وفي نهاية العتاب تم التصافي بينهما.