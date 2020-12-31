وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 294494

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3834 وفاة و294494 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 473 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و330 حالة في محافظة إربد، منها 50 حالة في الرمثا، و130 حالة في محافظة المفرق، و124 حالة في محافظة الزرقاء، و88 حالة في محافظة البلقاء، و67 حالة في محافظة مأدبا، و63 حالة في محافظة الكرك، و48 حالة في محافظة عجلون، و36 حالة في محافظة العقبة، و36 حالة في محافظة جرش، و16 حالة في محافظة الطفيلة، و16 حالة في محافظة معان، منها 4 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 20109 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 113 حالة، فيما غادرت 87 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 723 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 853 بنسبة إشغال بلغت 20 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 252 بنسبة إشغال بلغت 26 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 110 أجهزة بنسبة إشغال بلغت 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1708 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 270551 حالة.

وأضاف أن 23430 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3175555 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 09ر6 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).