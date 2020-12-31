وحدة الجرائم الالكترونية تحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل

حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي كافة المواطنين من مستخدمي تطبيق الواتس اب إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تنتحل صفات وشخصيات سياسية واجتماعية معروفة ويدعي مستخدموها إنشاء مجموعة على تطبيق الواتس اب ويطلبوا من الضحايا (عبر رسائل على المحادثات الخاصة) الاشتراك بها وتزويدهم بأرقام هواتفهم وبرمز التأكيد لاشتراكهم بالمجموعة، وفي حقيقة الامر انه رمز تأكيد هوية مستخدم تطبيق الواتس اب وبالتالي يتمكنون من اختراق التطبيق.

كما حذرت الوحدة اليوم الخميس من اساليب احتيالية اخرى تهدف الى اختراق خصوصية المستخدمين خلال الفترة الماضية، مؤكدة ضرورة عدم التعامل والاستجابة لأي اشخاص غير معروفين وعدم الدخول على اي رابط مجهول يردهم عبر تطبيق الواتس اب. واضافت الوحدة انه وبالرغم من التحذيرات المتكررة الا انها ما زالت ترد للوحدة بلاغات وشكاوى حول تعرض مواطنين لاختراق حساباتهم على التطبيق وسرقته والسيطرة عليه من قبل اشخاص بعد ذلك.

واوضحت انه في حال تعرض الشخص لمثل هذا الاسلوب او تلك القرصنة واختراق الواتس اب الخاص به فإن عليه محاولة إعادة تنزيل تطبيق الواتس اب وتفعيله خلال فترات مختلفة من اليوم واللجوء لتقديم شكوى بذلك لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية او اقرب قسم للبحث الجنائي او الاتصال على الهاتف المباشر لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية (065633404).

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