وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 294494
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على ذمة صحيفة “الحياة” اللندنية.. اسرائيل والسعودية تبذلان جهودا مشتركة لحث واشنطن على ضرب ايران خلال فترة ترامب

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