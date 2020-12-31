رئيس غرفة تجارة عمّان يطالب بإلغاء الحظر يوم الجمعة

طالب رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، باجتماع عاجل، بين الجهات الصحية الحكومية، والقطاع الخاص، بعد عدم إلغاء حظر الجمعة.

وقال الحاج توفيق، بتصريحات إذاعية لـ حياة اف ام، إن لدى التجار، مقترحات لتقديمها للحكومة، تضمن إجراءات السلامة، وتمنع استمرار الخسائر لديهم.

وأوضح أن غرفة تجارة عمّان، ستعقد اجتماعا لكافة القطاعات المغلقة والمتضررة، يوم السبت المقبل.

وبيّن الحاج توفيق، أن غرفة تجارة عمّان، “ستبذل كل جهدها من أجل إلغاء حظر الجمعة”.

ونوّه إلى أن التجار، كانوا يتوقعون فتح قطاعات مغلقة يتوفر فيها التباعد، وإلغاء حظر الجمعة، “خصوصا وأن الكثير من المسؤولين الصحيين الحاليين، كانوا ينفون وجود فائدة صحية، من حظر يومي الجمعة والسبت”.

وأضاف الحاج توفيق، أن “قرار الإغلاق في يد الحكومة، لكن إن أرادت الإغلاق فعليها تعويض القطاعات المتضررة”.

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