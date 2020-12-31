باقات تهانٍ لاسرة “المجد” بالسنة الجديدة

*الصديق العزيز الدكتور زيد احمد المحيسن بادر المجد، صباح اليوم الخميس، برسالة التهنئة الرقيقة التالية..

الاخ الاستاذ فهد الريماوي، حفظكم الله ورعاكم

رئيس التحرير المسؤول – صحيفة المجد الغراء

بمناسبة حلول العام الجديد 2021 اتمنى لشخصكم النبيل دوام الصحة والعافية، ولاسرة المجد الغراء دوام التوفيق والتقدم والازدهار، مع الدعاء للمولى عز وجل ان تبقى صحيفة المجد منبرا للكلمة الحرة الجريئة وملتقى للاقلام الوطنية والقومية، وان تكون بوابة لجمع كلمة الامة العربية الماجدة على الخير والمحبة، لتحقيق امانيها في الوحدة والحرية والتقدم والرخاء.

وكل عام وانتم بخير

الدكتور زيد احمد المحيسن

*كما وصلت المجد، من الاخ الكريم عبد الهادي الراجح، رسالة التهنئة التالية..

الاخ الاستاذ ابا المظفر المحترم

في كل عام جديد نتفاءل، رغم جراحنا النازفه، بقدرة شعبنا العربي الكبير على اجتياز ما يمر به من ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

اليوم ونحن على ابواب عام جديد اتمنى ان يكون عام خير ومحبه، وامل بوحده امتنا العربيه بعد ان انكشف امام شعبنا العربي كل مستور وبات كل شي واضحا كالشمس .

لكم والاسره الكريمه وكل محبيكم وقراء المجد، هذا المنبر العروبي الناصري المقاوم، كل التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وانتم بالف خير

مع خالص المحبه والتقدير والاحترام

اخوكم عبدالهادي الراجح

ابو ناصرالعرب

*ومن لندن وصلت الرسالة التالية من الزميل الغالي الدكتور عدلي الهواري..

الأستاذ فهد الريماوي المحترم

رئيس التحرير

صحيفة “المجد”

عمان – الأردن

تحية طيبة وبعد

بمناسبة حلول العام الجديد، 2021، أرجو لك وعائلتك وكل العاملين في “المجد” عاما حافلا بالتوفيق والنجاح. وكل عام وأنتم بخير.

مع أطيب التحيات

د. عدلي الهواري

مجلة “عود الند” الثقافية

لندن

www.oudnad.net

*كما تلقت المجد تهاني الكترونية من الزملاء في مؤسسة الفكر العربي، والزميلات الجميلات في مجلة هي، و…