تخفيض تسعيرة فحص كورونا الخاص بإصدار شهادة الخلو من الإصابة

قرر وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، إعادة النظر في تسعيرة فحوصات فيروس كورونا التي تجريها المختبرات الخاصة للمواطنين لغايات إصدار شهادة خلو الإصابة من فيروس كورونا.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم تحديد سعر فحص RT / PCR بمبلغ تراوح بين 25- 28 دينارا، ويشمل المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية والمنصة الإلكترونية للقادمين الى المملكة، إضافة إلى الفحوصات التي يجريها المواطنون في المختبرات الخاصة والمعتمدة لفحص كورونا الموزعة في مختلف محافظات المملكة.

وجاء القرار بإعادة النظر بتسعيرة الفحوصات من قبل لجنة تراخيص المختبرات الطبية الخاصة بشكل دوري لجميع المختبرات المعتمدة التي تجري فحوصات PCR للمواطنين.

وبينت الوزارة انه سيتم إعادة النظر بالتسعيرة من قبل لجنة تراخيص المختبرات والطبية الخاصة بشكل دوري وحسب المستجدات، مؤكدة ضرورة تقيد المختبرات بالتسعيرة المحددة من قبل اللجنة وتحت طائلة المسؤولية.

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